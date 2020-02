Weniger Gewinn: Julius Bär baut in der Schweiz 200 Stellen ab Ein Rechtsstreit und Geldabflüsse beim neu übernommenen italienischen Finanzinstitut Kairos drücken auf die Bilanz der Bank. Diese reagiert mit einem Stellenabbau. 03.02.2020, 08.08 Uhr

Die Julius Bär verwaltete 2019 mehr Vermögen, machte aber weniger Gewinn. Keystone

(wap) Julius Bär baut weltweit 300 Stellen ab, 200 davon in der Schweiz. dies gab CEO Philipp Rickenbacher am Montag bekannt. Der IRFS-Konzerngewinn von Julius Bär ist um 37 Prozent auf 456 Millionen Franken gesunken. Grund für den Gewinnrückgang sind unter anderem hohe Rückstellungen und Abschreibungen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.