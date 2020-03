Jungfraubahn-Gruppe steigert 2019 erneut ihren Gewinn Die Jungfraubahn-Gruppe erzielte letztes Jahr einen Gewinn von rund 53 Millionen Franken. Es handelt sich um das beste Ergebnis in ihrer Geschichte. 26.03.2020, 07.20 Uhr

Zum fünften Mal besuchten über 1 Million Gäste das Jungfraujoch. Jungfrau.ch

(agl) Dies teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Jungfraubahn-Gruppe erwirtschaftete 2019 einen Betriebsertrag von 223,3 Millionen Franken, was einem Plus von 10,5 Millionen gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn wurde um 11,5 Prozent auf 53,3 Millionen Franken gesteigert.