Jungfraubahnen erzielten 2019 trotz Besucherrückgang zweitbestes Ergebnis Im Vergleich zum Vorjahr verzeichneten die Jungfraubahnen im Jahr 2019 einen leichten Besucherrückgang. Dennoch beförderten sie über eine Million Gäste. Dario Pollice 03.01.2020, 09.04 Uhr

Zum hohen Besucheraufkommen auf dem Jungfraujoch trugen insbesondere asiatische Gäste bei. Bild: Anthony Anex, Jungfraujoch, 27. April 2018

Die Jungfraubahn-Gruppe blickt bei den Besucherzahlen auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Im Jahr 2019 reisten 1,056 Millionen Gäste zum Top of Europe. Das ist das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte des Jungfraujochs. Dadurch konnte die Grenze von einer Million Besuchern zum vierten Mal hintereinander übertroffen werden, wie das Unternehmen in einer Mitteilung kommuniziert.