Kahlschlag bei General Electric: Produktion in Oberentfelden wird eingestellt Schock für über 500 Mitarbeiter von General Electric im Aargau: Der Standort Oberentfelden wird nicht nach Birr verlagert, sondern soll aufgelöst werden. 436 Stellen fallen weg. 11.09.2020, 13.27 Uhr

General Electric (GE) baut über 430 Stellen ab. Sandra Ardizzone / BAD

(pmü) Wie General Electric am Freitagmittag mitteilt, soll der Standort Oberentfelden nicht nach Birr verlagert, sondern aufgelöst werden. Es würden 436 Stellen in Oberentfelden wegfallen. 57 Stellen würden in der Schweiz beibehalten. Diese Stellen stammten hauptsächlich aus den Bereichen F&E, Fulfilment, Commercial sowie Services zur Betreuung der installierten Basis in der Schweiz, schreibt GE. Ob die Stellen nach Frankreich oder in andere Länder verschoben werden, wie kolportiert, dazu machte das Unternehmen in der Medienmitteilung keine Angaben.