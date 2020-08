Kein guter Zeitpunkt für grössere Anschaffungen: Konsumenten fürchten um Arbeitsplätze Die Konsumentenstimmung konnte sich im zweiten Quartal deutlich erholen, ist aber nach wie vor unterdurchschnittlich. Die Arbeitsplatzsicherheit wird schlechter beurteilt als noch im April. 04.08.2020, 08.48 Uhr

Die Schweizerinnen und Schweizer wollen in der aktuellen Situation keine grossen Anschaffungen tätigen. Keystone

(agl) Der Index der Konsumentenstimmung kletterte im Juli vom auf -12 Punkte. Verglichen mit dem historischen Tief vom April, als der Index bei -39 Punkten lag, hat also eine gewisse Erholung stattgefunden. Der Index befindet sich aber immer noch unter dem langjährigen Durchschnitt von -5, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag in einer Mitteilung schreibt. Während sich die Erwartungen für die allgemeine Wirtschaftsentwicklung sowie für die finanzielle Lage der Haushalte verbessert haben, sieht es bei der erwarteten Arbeitslosigkeit anders aus.