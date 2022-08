Greenpeace: Pensionskassen finanzieren Regenwald-Abholzung

Klimawandel Greenpeace: Milliarden an Pensionskassen-Geldern finanzieren Regenwald-Abholzung mit Laut einer Untersuchung von Greenpeace investieren Schweizer Pensionskassen mindestens 60 Milliarden Franken in Firmen, die für die Abholzung tropischer Wälder verantwortlich sind. Was die Umweltorganisation dagegen tun will. 31.08.2022, 00.01 Uhr

Schweizer Pensionskassen investieren laut Greenpeace mindestens 60 Milliarden in Firmen, die zur Regenwald-Abholzung beitragen. (Symbolbild) Keystone

Wie stark investieren Schweizer Pensionskassen in Aktien von Unternehmen, die an der Abholzung von tropischen Wäldern beteiligt sind? Diese Frage hat Greenpeace in einem Bericht beantwortet, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Und die Umweltorganisation kommt darin zum Schluss: Mindestens 60 Milliarden Franken oder 5 Prozent der hiesigen Vorsorgegelder fliessen an Firmen, die zur Abholzung beitragen.