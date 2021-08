KOF Geschäftslageindikator Nach Corona: Schweizer Unternehmen sind wieder optimistisch Die Schweizer Wirtschaft erholt sich von der Coronapandemie. Die Geschäftslage der Unternehmen ist erstmals wieder besser als zur Jahreswende 2019/20 – mit Ausnahme des Gastgewerbes. Das zeigt der KOF Geschäftslageindikator. 04.08.2021, 10.00 Uhr

Trotz Entspannung hat das Gastgewerbe die Coronakrise noch nicht überwunden. (Symbolbild) Keystone

Die Schweizer Wirtschaft kehrt langsam zurück zur Normalität. Die Pandemie «verliert wirtschaftlich an Schrecken» und die Unternehmen würden die Corona-Effekte immer mehr abschütteln, teilte die Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich am Mittwoch mit. Das zeigt der KOF Geschäftslageindikator, der die augenblickliche konjunkturelle Situation der Unternehmen verdeutlich. Er steigt im Juli in allen befragten Sektoren.