Konjunktur 2,8 Prozent: Die Teuerung hat die Schweiz fest im Griff Der Griff der Schweizerinnen und Schweizer ins Portemonnaie wurde im vergangenen Jahr tiefer: Die Jahresteuerung belief sich in der Schweiz im Durchschnitt auf 2,8 Prozent. 04.01.2023, 08.41 Uhr

Die durchschnittliche Jahresteuerung belief sich im vergangenen Jahr auf 2,8 Prozent. (Symbolbild) Keystone

Das Leben in der Schweiz hat sich im vergangenen Jahr stark verteuert: Die Inflation ist in die Höhe geschnellt – vor allem auch wegen der gestiegenen Energiepreise. Im August erreichte die Teuerung mit 3,5 Prozent ihren Höchststand seit gut 30 Jahren. Danach kühlten sich die Preise wieder etwas ab. Die Jahresinflation beläuft sich damit im Durchschnitt auf 2,8 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch mitteilte. Vor einem Jahr lag sie noch bei 0,6 Prozent, 2020 nahm sie gar um 0,7 Prozent ab.

Das BFS führt den Anstieg auf höhere Preise für Erdölprodukte, Gas und Automobile sowie Wohnungsmieten zurück, wie es weiter heisst. Gesunken sind dagegen die Preise für Kombi-Angebote Fest- und Mobilnetz sowie für Medikamente. Während sich die Preise für einheimische Produkte laut BFS um 1,6 Prozent erhöht haben, stiegen diejenigen von Importgüter um 6,7 Prozent.

Gutes Abschneiden im internationalen Vergleich

Die Schweiz steht damit im internationalen Vergleich weiterhin verhältnismässig gut da. In Deutschland beispielsweise lag die Inflation im Jahresdurchschnitt bei 7,9 Prozent, wie das wie das Statistische Bundesamt erst am Dienstag mitteilte. Das Leben hat sich damit so stark verteuert wie noch nie seit der Gründung der Bundesrepublik. In der Eurozone belief sich die Inflation zwischenzeitlich auf über 10 Prozent.

Im Dezember lag der Landesindex der Konsumentenpreise bei 104,4 Punkten. Er ging damit im Vergleich zum Vormonat weiter zurück und sank um 0,2 Prozent. Gegenüber Dezember 2021 beläuft sich die Teuerung auf 2,8 Prozent. Als Grund für den Rückgang nennt das BFS verschiedene Faktoren – etwa gesunkene Preise für Treibstoffe und Heizöl. Gestiegen sind dagegen die Mieten für Ferienwohnungen und von privaten Verkehrsmitteln.

Inflation beschäftigt Schweiz auch 2023

Im Kampf gegen die Inflation hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) erst im Dezember den Leitzins auf 1 Prozent erhöht. Sie rechnet damit, dass die Inflation im laufenden Jahr 2,4 Prozent beträgt, 2024 sollen es dann etwa 1,8 Prozent sein – trotz erhöhtem Leitzins. Gründe dafür sind der stärkere inflationäre Druck aus dem Ausland sowie die verbreiteten Preiserhöhungen über verschiedene Güterkategorien im Konsumentenpreisindex.

Etwas optimistischer ist der Bund: Er geht aufgrund der hohen Energiepreise von einer Inflationsrate von 2,2 Prozent aus. Die Grossbank Credit Suisse rechnet dagegen mit einer Teuerung von 1,5 Prozent. (abi/mwa/dpa)