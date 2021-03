Konjunktur Erholung für Schweizer Wirtschaft ist in Sicht Die Schweizer Wirtschaft wird im dritten Quartal dieses Jahres wieder das Niveau vor der Coronakrise erreichen. Davon geht die Konjukturprognose der KOF aus. 25.03.2021, 10.36 Uhr

Die Industrie sendet starke Wachstumsimpulse für die Wirtschaft aus. Keystone

(abi) Die Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF) geht davon aus, dass sich sowohl die globale Wirtschaft als auch diejenige der Schweiz allmählich erholt. In der Schweiz soll sie bereits im dritten Quartal wieder das Vorkrisenniveau erreichen. Taktgeber bleibe aber auch in diesem Jahr das Coronavirus, teilte die KOF am Donnerstag mit.