Konjunktur Schweizer Wirtschaft erholt sich rascher als erwartet Die Wirtschaft läuft wieder fast wie geschmiert. Gemäss Prognosen der ETH-Konjunkturforscher hat sie den Coronadämpfer nahezu wettgemacht. Damit kehrt die Wirtschaft zurück auf ihren Wachstumspfad. 22.06.2021, 09.24 Uhr

Es werde Licht: Die dunklen Wolken am Schweizer Wirtschaftshimmel sind schon fast verschwunden. (Symbolbild) Keystone

«Der Aufschwung ist da – früher und stärker als bislang erwartet.» Dieses Fazit zieht die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF). Gemäss der am Dienstag veröffentlichten Prognose wird das Schweizer Bruttoinlandprodukt in diesem Jahr um vier Prozent wachsen. Das wäre die höchste Wachstumsrate seit 2007. Für 2022 erwartet die KOF ein Plus von 2,8 Prozent. Damit dürfte die Wirtschaftsleistung bereits im aktuellen Quartal ihr Vorkrisenniveau überschreiten, heisst es in einer Mitteilung.