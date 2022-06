Konjunktur Trübere Aussichten: Seco korrigiert Wachstumsprognose nach unten Dank der Aufhebung der Coronamassnahmen ist die Schweizer Wirtschaft gut ins Jahr gestartet. Doch die Folgen des Ukraine-Krieges könnten stärker ausfallen als erwartet. Deshalb senkt das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco ihre Wachstumsprognose. Dario Pollice 15.06.2022, 10.14 Uhr

Der Krieg in der Ukraine birgt einige Unsicherheiten für die Schweizer Wirtschaft. (Symbolbild) Keystone

Seitdem der Bundesrat die Coronamassnahmen im Februar aufgehoben hat, nimmt die Schweizer Wirtschaft an Fahrt auf. Von Januar bis März lag das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im oberen Bereich der Erwartungen, was vor allem der Industrie zu verdanken war. Zudem dürften sich die Bereiche Freizeit und Gastgewerbe weiter erholen, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Mittwoch prognostiziert.