Inflation: Laut UBS wächst Schweizer Wirtschaft trotzdem

Konjunktur UBS rechnet mit weicher Landung, warnt aber vor Rezession Die Schweizer Wirtschaft wird durch steigende Preise und drohenden Strommangel belastet. Dennoch bleibt ihr Wachstum positiv, prognostiziert die UBS. Ann-Kathrin Amstutz, Peter Walthard 06.07.2022, 10.13 Uhr

Die Frage nach der Energiesicherheit birgt Risiken für die Schweizer Wirtschaft, befürchtet die UBS. Keystone

Es sieht nicht gerade rosig aus für die Wirtschaft. Die hohe Inflation, Engpässe in den Lieferketten und eine restriktivere globale Geldpolitik sowie die Frage der Energiesicherheit eröffnen Risiken – auch in der Schweiz. Dennoch dürfte das Wachstum in der Schweiz positiv bleiben, prognostiziert die UBS in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturausblick.

Die Firmen würden 2022 vom Aufholpotenzial nach der Coronakrise profitieren. Zudem werde die Schweizerische Nationalbank den Leitzins zwar «früh, aber wohl nur relativ kurz» anheben. Deshalb könne man für die Schweiz noch «von einer weichen Landung» sprechen, sagte UBS-Chefökonom Daniel Kalt am Mittwoch an einer Medienkonferenz. Doch er warnt:

«Auch wir driften in Richtung Rezession.»

Insbesondere die Frage nach der Energiesicherheit berge Risiken für die Schweizer Wirtschaft. Ein abrupter Ausfall russischer Energielieferungen könnte die Schweiz in eine Rezession stossen, heisst es im Konjunkturausblick weiter. Denn bei einem umfassenden Embargo oder einem Stopp russischer Lieferungen würden die Energiepreise wohl weiter stark ansteigen. Wie UBS-Ökonom Alessandro Bee vor den Medien sagte, sei damit nicht zu rechnen, doch das Risiko für dieses Szenario habe zugenommen.

Bee beruhigt jedoch: «Die Schweiz ist gegenüber einem Energieschock sehr robust – viel robuster als unsere Nachbarn.» Jedoch könnte ein starker Preisanstieg zu einer Rezession in der EU führen. Und die Kombination aus höheren Energiepreisen und einer Rezession in der EU könnte auch in der Schweiz in einer Rezession münden.

Ein Euro ist weniger wert als ein Franken

Bezüglich Teuerung steht die Schweiz deutlich besser da als die EU und die USA. Die niedrigere Inflation entwickelt sich laut der UBS zu einem «dominanten Treiber für die Währungspaare». So ist ein Euro aktuell sogar weniger wert als ein Franken, und auch der US-Dollar ist mittlerweile unter 0,80 Franken gefallen.

Trotzdem bewertet die Schweizerische Nationalbank den Franken nicht mehr als deutlich überbewertet. Wie Daniel Kalt sagt, sei die Nationalbank «gewillt, eine graduelle Aufwertung des Frankens zuzulassen». Das bedeute, dass sie wohl nur bei massiven Kursänderungen einschreiten würde. Laut der UBS-Prognose wird der Euro auch in einem Jahr noch weniger als einen Franken wert sein.

Höchster Stand seit 30 Jahren: Inflation steigt um 3,4 Prozent

Noch im letzten Jahr hatten Konjunkturexperten mit einem Aufschwung gerechnet. Doch Lieferengpässe, die chinesische Null-Covid-Politik und zuletzt der Krieg in der Ukraine mit den darauf folgenden Sanktionen bremsen die Wirtschaft hart aus. Nun kämpfen die Volkswirtschaften mit Energieknappheit und Inflation.

So stieg die Teuerung im Juni in der Schweiz gegenüber dem Vorjahr um 3,4 Prozent, wie am Montag bekannt wurde. Sie ist damit auf dem höchsten Stand seit 30 Jahren. Letztmals höher lag sie im Herbst 1993 im Nachgang zur Immobilienblase. Jetzt fallen vor allem die Benzin- und Heizölpreise ins Gewicht, die um 9 respektive 6,8 Prozent zulegten.

Für das laufende Jahr erwartet die UBS eine Inflation von 2,7 Prozent. Im nächsten Jahr rechnet die Bank mit 1,5 Prozent. Die SNB rechnet dagegen mit 2,8 Prozent respektive 1,9 Prozent.