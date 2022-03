Konjunktur Ukraine-Krieg überschattet wirtschaftliche Erholung Das Konjunkturbarometer der KOF ist im März gefallen – und zwar unter den langfristigen Mittelwert. Die Experten erwartet eine moderate Entwicklung der Schweizer Wirtschaft. 30.03.2022, 09.20 Uhr

Vor allem in der Textilindustrie sind die Aussichten gemäss der KOF getrübt, aber auch in der Elektro- und der Chemieindustrie. (Symbolbild) Keystone

Das Konjunkturbarometer der Konjunkturforschungsstelle (KOF) fiel im März von 105,3 auf 99,7 Punkte. Damit steht es knapp unter dem langfristigen Durchschnittswert von 100 Zählern, wie die Forscher der ETH Zürich am Mittwoch mitteilten. Mittlerweile überschatte der Krieg in der Ukraine die Erholung von den wirtschaftlichen Pandemiefolgen, so die Analyse der Ökonomen.