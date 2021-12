Konjunkturforschung Schweiz ist nicht mehr das am meisten globalisierte Land der Welt Die Niederlande haben die Schweiz von der Spitze der am meisten globalisierten Volkswirtschaften der Welt verdrängt. Die Schweiz bleibt aber auf Platz zwei. 06.12.2021, 10.50 Uhr

Die Schweiz ist wirtschaftlich stärker globalisiert als ihre Nachbarstaaten. (Symbolbild) Keystone

Nach wie vor gehört die Schweiz zu den drei am stärksten globalisierten Ländern der Welt. Bisher war sie in Sachen Globalisierung sogar weltweit Spitzenreiterin, nun ist sie aber von den Niederlanden überrundet worden. Dies ist das Ergebnis einer am Montag veröffentlichten Untersuchung der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF). Diese erstellt jährlich einen Globalisierungsindex. Der aktuelle bezieht sich auf das Jahr 2019.

Die Niederlande hätten zulasten des Vereinigten Königreichs von den Brexit-Verhandlungen profitiert, so die Analyse der KOF. Auf die weltweite Globalisierung hatte der Brexit jedoch einen negativen Einfluss, ebenso wie die Konflikte der USA mit China unter der Regierung Trump. Das Wachstum der Globalisierung hat sich im letzten Jahrzehnt generell verlangsamt, nachdem es von 1990 bis 2010 stark zugenommen hatte, wie die KOF schreibt.

Coronapandemie noch nicht berücksichtigt

Unter den drei Spitzenländern Niederlande, Schweiz und Belgien gibt es laut KOF nach wie vor nur geringe Unterschiede. Alle drei Volkswirtschaften seien politisch ein Fixpunkt für internationale Nicht-Regierungsorganisationen und hätten hohe Aussenhandelsquoten sowie starke Finanzsektoren.

Der Einfluss der Coronakrise ist in der KOF-Zahlen noch nicht berücksichtigt. Es sei mit einem Rückgang des internationalen Handels zu rechnen. «Auch während der Finanzkrise haben wir einen Handelsrückgang beobachtet. Die entscheidende Frage ist, was danach passiert», wird KOF-Direktor Jan-Egbert Sturm in der Mitteilung zitiert. (wap)