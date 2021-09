BIP nähert sich langsam Vorkrisenniveau

Konsum Die Wirtschaft erholt sich: BIP erreicht wieder fast Vorkrisenniveau Die Einschränkungen für das Gewerbe und den Handel werden immer weniger. Entsprechend erfreulich zeigen sich auch die Zahlen zum Bruttoinlandprodukt im vergangenen Quartal. 02.09.2021, 09.46 Uhr

Die Einschränkungen wegen dem Coronavirus wurden schrittweise abgebaut im vergangenen Quartal. Keystone

Im zweiten Quartal wuchs das Bruttoinlandprodukt (BIP) um satte 1,8 Prozent. Dies gab das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag bekannt. Der Dienstleistungsektor habe sicht «markant» gesteigert und der Konsum habe sich «kräftig» erholt, so das Seco. Bereits scheint beim BIP auch das Vorkrisenniveau wieder in Griffweite: Es liegt nur noch 0,5 Prozent unter dem Wert vom vierten Quartal 2019.

Die Erholung hat mit den Lockerungen der Coronamassnahmen zu tun. «Es wurden zahlreiche einschränkende gesundheitspolitische Massnahmen aufgehoben oder gelockert», schreibt das Seco. Entsprechend waren die Aufholeffekte bei jenen Branchen besonders gross, die zuvor am meisten unter den Massnahmen litten. Namentlich das Gastgewerbe (+48,9 Prozent) und der Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung (+52,9 Prozent). An beiden Orten befinde sich die Wertschöpfung aber «noch weit unter dem Niveau von vor der Krise», so das Seco.

Aber auch sonst zeigt die Wertschöpfungskurve bei den meisten Branchen mindestens leicht nach oben. «Als einzige Dienstleistungsbranche registrierten die Finanzdienste (−0,7 Prozent) einen spürbaren Rückgang der Wertschöpfung», schreibt das Seco in seiner Mitteilung. Je lockerer die Massnahmen, desto lockerer auch das Portemonnaie bei den Konsumenten. Der private Konsum stieg im zweiten Quartal um 4,1 Prozent. Auch der Staatskonsum (+ 5,5 Prozent) wuchs kräftig – bedingt durch ausserordentliche Ausgaben zur Bewältigung der Pandemie. (mg)