1 Milliarde weniger Umsatz: Corona setzt Shoppingcenter zu

Konsum Wegen Corona: Schweizer Shoppingcenter verlieren 1 Milliarde an Umsatz Die Coronakrise hat den Schweizer Shoppingcenter hart zugesetzt. Sie verloren im vergangenen Jahr rund 1 Milliarde Franken an Umsatz. Vor allem Center mit einem hohen Non-Food-Angebot mussten leiden. 17.06.2021, 09.01 Uhr

Je nach Ausrichtung litten die Shoppingcenter mehr oder weniger unter der Coronapandemie. (Symbolbild) Keystone

Der Umsatz der rund 190 Schweizer Shoppingcenter ging im vergangenen Jahr um rund 1 Milliarde Franken zurück. Das entspricht 5,8 Prozent, wie der Swiss Council of Shopping Places am Donnerstag mitteilte. Vor allem während des ersten Lockdowns vom 16. März bis zum 11. Mai litten die Konsumtempel erheblich: Gemäss ihren Berechnungen habe die Umsatzeinbusse in dieser Zeit rund 1,87 Milliarden Franken betragen.