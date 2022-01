Kontingente für Spezialisten Wegen Corona: Schweizer Unternehmen rekrutieren weniger ausländische Fachkräfte Trotz Nachholbedarf: Die Schweizer Unternehmen haben im vergangenen Jahr die Kontingente für Fachkräfte aus Ländern von ausserhalb der EU erneut nicht ausgeschöpft. André Bissegger 17.01.2022, 10.51 Uhr

In der Schweiz fehlen Spezialisten. Dennoch wurden die Kontingente für Fachkräfte aus Drittstaaten nicht ausgeschöpft. (Symbolbild) Keystone

Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, können Schweizer Unternehmen Spezialisten aus dem Ausland rekrutieren – allerdings nur begrenzt. Insgesamt 8500 Fachkräfte aus Drittstaaten hätten im vergangenen Jahr in der Schweiz arbeiten dürfen. Doch nun zeigt sich: Die Unternehmen haben 2021 die Kontingente für Arbeitnehmende aus Ländern von ausserhalb der EU erneut nicht ausgeschöpft.

So waren per Ende Jahr 80 Prozent der 4500 Aufenthaltsbewilligungen (B) und 73 Prozent der 4000 Kurzaufenthaltsbewilligungen (L) vergeben. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) bestätigte auf Anfrage von CH Media eine entsprechende Meldung von «Radio SRF» vom Montag. Damit liege die Beanspruchung der Drittstaatenkontingente per Ende 2021 zwar rund 12 Prozentpunkte (B) beziehungsweise 13 Prozentpunkte (L) höher als jene des Vorjahres 2020. «Das Vorkrisenniveau ist jedoch, trotz des sich manifestierendem Nachholbedarfs der Wirtschaft, noch nicht erreicht», schreibt das SEM.

Coronapandemie bremst Spezialisten aus

Das Staatssekretariat führt dies auf die «pandemiebedingt erschwerten» Reisebedingungen zurück. Aber auch die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Coronakrise könnte ihren Teil dazu beigetragen haben. Das bestätigt auch der Urner Mitte-Regierungsrat Urban Camenzind, Präsident der Konferenz kantonaler Volkswirtschaftsdirektoren VDK. «Durch die bekannte Coronasituation sind Reisetätigkeit und Austausch unter den Firmen zurückgegangen», sagte er gegenüber SRF. «Deshalb kamen weniger Drittstaatenangehörige zu uns, um zu arbeiten, und deshalb wurden auch die Kontingente nicht ausgenutzt.»

Die Höchstzahl der Kontingente ist seit Jahren ein Thema. So mussten sie etwa nach der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative der SVP im Jahr 2014 gekürzt werden. Eine erneute Kürzung hält Camenzind nicht für angebracht – obwohl die Unternehmen sie nicht ausschöpften. «Es fehlen uns gut qualifizierte Leute, die müssen wir von irgendwo herkriegen», sagte er. Diese müssten nach der Pandemie wieder in die Schweiz kommen können. «Dann ist es notwendig, dass wir solche Arbeitsbewilligungen für Drittstaatenangehörige erteilen dürfen», betonte er.

Kürzung auch bei SVP kein Thema – vorerst

Auch der Aargauer SVP-Nationalrat Andreas Glarner spricht sich gegenüber SRF gegen eine Kürzung aus. «Natürlich wären uns tiefere Kontingente immer lieber. Aber der Wirtschaft zuliebe müssen sie vermutlich dort gehalten werden, wo sie jetzt sind», sagte er. Man müsse weitere Jahre beobachten.

Aber auch Aufstockungen stehen zur Diskussion. Bundesrat Ueli Maurer sagte erst am Sonntag in den Medien, dass eine Erhöhung der Kontingente für Arbeitskräfte von ausserhalb der EU diskutiert werde. Hintergrund ist die globale Mindeststeuer von 15 Prozent, die in der Schweiz ab 2024 gelten soll.