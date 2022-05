Kontrollen Verkaufsverbote und Rückrufe: Jedes neunte Elektrogerät ist mangelhaft Im vergangenen Jahr sprach das Eidgenössische Starkstrominspektorat 117 Verkaufsverbote aus. 11 Prozent der überprüften elektrischen Geräte wiesen Mängel auf. 09.05.2022, 09.42 Uhr

Das Eidgenössische Starkstrominspektorat überprüft die Sicherheit von elektronischen Geräten. (Symbolbild) Keystone

Insgesamt wurden bei 163 Produkten formelle oder technische Mängel festgestellt. Bei 106 Produkten hätten die Mängel gar zu Stromschlag, Verbrühung, Rauchbildung oder Brand führen können, heisst es in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung des Eidgenössischen Starkstrominspektorats Esti. Dieses hatte 1478 Produkte im Internet und bei Grossverteilern kontrolliert, dazu kamen weitere Überprüfungen bei Herstellern, durch Nachkontrollen und aufgrund von Meldungen von Privaten.

Betroffen von den insgesamt 117 Verkaufsverboten waren neben Haushalts- und Bürogeräten auch Ladegeräte, Powerbanks und Geräte zur Luft- und Oberflächendesinfektion. Verboten wurden auch diverse Produkte für den industriellen Einsatz in explosionsgefährdeten Zonen. Erneut seien viele Produkte mit einem unzulässigen Stecker betroffen gewesen, schreibt das Esti weiter.

Die Abgabe von Produkten mit einem ausländischen Stecker sei in der Schweiz grundsätzlich verboten, ruft die Behörde in Erinnerung. Sie warnt ausserdem vor dem Kauf von billigen Elektrogeräten in Webshops. Oft handle es sich um Nachahmerprodukte, die nicht richtig geprüft worden seien. (wap)