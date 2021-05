Kopfhörer Sennheiser verkauft Kopfhörer-Division in die Schweiz Sennheiser-Kopfhörer sollen künftig unter Schweizer Regie hergestellt werden. Sonova, ein führender Schweizer Anbieter von medizinischen Hörsystemen, will die Consumer Division von Sennheiser Electronic übernehmen. 07.05.2021, 09.14 Uhr

Sonova will künftig die Kopfhörer von Sennheiser herstellen. Keystone

(dpa/abi) Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilten die beiden Unternehmen am Freitag mit. Wenn die Regulierungsbehörden keine Einwände erheben, soll das Geschäft im zweiten Halbjahr 2021 abgeschlossen werden. Der Kaufpreis betrage 200 Millionen Euro. Sennheiser sitzt in Wedemark bei Hannover, Sonova in Stäfa (ZH).