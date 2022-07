Korruption in Kongo: Public Eye reicht Strafanzeige ein

Korruption Kongo: Public Eye reicht Strafanzeige ein – war UBS in Geldwäscherei verwickelt? Public Eye hat eine Strafanzeige bei der Bundesanwaltschaft eingereicht wegen möglicher Geldwäscherei im Kongo. Ein Vertrauter des Ex-Präsidenten Joseph Kabila soll Millionen aus zweifelhafter Herkunft auf seinen UBS-Konten erhalten haben, so der Vorwurf der Nichtregierungsorganisation. 08.07.2022, 11.58 Uhr

Joseph Kabila soll in seiner Amtszeit als Präsident des Kongo Millionen in die Taschen seines Clans abgezweigt haben. Keystone

Ein Konsortium aus internationalen Medien und Nichtregierungsorganisationen (NGO) hat im November 2021 ihre Recherchen zu «Congo Hold-Up» enthüllt. Ein Datenleck aus rund 3,5 Millionen Dokumenten zeigt demnach auf, dass der Clan des ehemaligen Präsidenten der Demokratischen Republik Kongo, Joseph Kabila, mindestens 138 Millionen Dollar in die eigene Tasche abgezweigt habe. Dabei soll auch Geld in die Schweiz geflossen sein.

Basierend auf diesen Recherchen haben die Schweizer NGO Public Eye, die Plattform zum Schutz von Whistleblowern in Afrika und der Verein Unis bei der Bundesanwaltschaft eine Strafanzeige eingereicht, wie sie am Freitag mitteilen. Konkret betrifft die Anzeige Philippe de Moerloose, einen belgischen Geschäftsmann und engen Vertrauten von Ex-Präsident Kabila. Dieser soll «19 Millionen US-Dollar zweifelhafter Herkunft auf seine UBS-Konten in Zürich und Genf» erhalten haben, so der Vorwurf der NGOs. Ein Sprecher der UBS wollte auf Anfrage von CH Media den Fall nicht kommentieren.

Das Datenleck zu «Congo Hold-Up» dokumentiert laut Public Eye «mögliche Geldwäscherei und damit auch eine potenziell mangelhafte Sorgfalt bei Finanzgeschäften der Schweizer Grossbank». Die NGOs fordern in der Mitteilung die Bundesanwaltschaft deshalb auf, «schnellstmöglich eine strafrechtliche Untersuchung dieser und anderer in der Anzeige dargelegten Sachverhalte einzuleiten». Public Eye zufolge haben die Enthüllen in anderen Ländern bereits zu Gerichtsverfahren geführt. (dpo)