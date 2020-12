kotierung Meldepflichten verletzt: Börsenaufsicht einigt sich mit Sika Der Bauchemiekonzern Sika hat wiederholt Vorschriften zu den Regelmeldepflichten verletzt. Nun hat er sich mit der Börsenaufsicht Six Exchange Regulation geeinigt. 30.12.2020, 10.28 Uhr

Der Konzern Sika hat sich mit der Börsenaufsicht geeinigt, nachdem er Geschäftsberichte nicht fristgerecht eingereicht hatte. Keystone

(rwa) Das Unternehmen hat zwischen Juli 2018 und März 2019 mehrfach Vorschriften verletzt. So sei etwa der Halbjahresbericht 2018, der Geschäftsbericht 2018 oder die Einladung zur Generalversammlung 2019 nicht fristgerecht eingereicht worden, schreibt die Aufsichtsbehörde Six Exchange Regulation in einer Mitteilung vom Mittwoch.