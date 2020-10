Kraftwerkbetreiber wollen Langzeitbetrieb für alle Atomkraftwerke sichern Die Schweizer AKW-Betreiber fordern in einem Positionspapier von der Politik Rückhalt für den Langzeitbetrieb ihrer Reaktoren. Sie sollen weit über die ursprünglich angenommene Laufzeit hinaus betrieben werden. 12.10.2020, 09.26 Uhr

Zum Beispiel die Reaktoren des Atomkraftwerks Beznau: Diese sind seit rund 50 Jahren in Betrieb. Keystone

(wap) Der Langzeitbetrieb von Atomkraftwerken über die ursprünglich festgesetzte Laufzeit hinaus ist in der Schweiz bereits Realität, schreibt der Verband der Schweizer Kernkraftwerksbetreiber Swissnuclear in einem am Montag veröffentlichten Positionspapier. So seien die beiden Reaktoren in Beznau bereits seit 50 Jahren in Betrieb, dies trotz einer Referenzlaufzeit von 40 Jahren. Auch der Reaktor in Gösgen habe das Ende der Laufzeit erreicht und werde dennoch weiterbetrieben.