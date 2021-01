Krankenkassen Finanzchef Roman Sonderegger übernimmt bei Helsana das Ruder Die Krankenkasse Helsana erhält einen neuen Chef. Der Verwaltungsrat hat Roman Sonderegger zum CEO ernannt. Er löst Daniel Schmutz ab, der das Unternehmen verlassen wird. 25.01.2021, 18.42 Uhr

Roman Sonderegger wird neuer Chef der Helsana. Bislang war er als Finanzchef tätig. Helsana

(rwa) Der bisherige Konzernchef Schmutz hatte Helsana zehn Jahre lang geführt. Nun habe der 55-Jährige entschieden, auf Ende Februar auszuscheiden und sich beruflich neu zu orientieren, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Bis dahin werde er eine geordnete Übergabe an seinen Nachfolger sicherstellen, der die Leitung der Helsana‐Gruppe per sofort übernehme.