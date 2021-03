Krankenkassen Der Lockdown lässt die Gesundheitskosten einbrechen Die CSS hat ausgerechnet, wie stark die Ausgaben für die Gesundheit im vergangenen Frühjahr gesunken sind. Trotz Hamsterkäufen bei Medikamenten gingen die Kosten bei der grössten Krankenversicherung der Schweiz um eine Viertelmilliarde zurück. Roman Schenkel 10.03.2021, 13.30 Uhr

Ein Physiotherapeut bei der Behandlung einer Patientin. Christin Klose / dpa Themendienst

Am 13. März 2020 ergriff der Bundesrat Notrecht und verordnete einen Lockdown an. Es kam zu einem Behandlungsstopp in den Spitälern, Operationssäle und Betten mussten für Covidpatienten freigehalten werden. Und auch andere medizinische Leistungen konnten nicht mehr erbracht werden. Besonders Spitäler und Ärzte beklagten die hohen Ertragsausfälle. Doch diese Leistungserbringer waren bei weitem nicht die einzigen, die Ausfälle zu verzeichnen hatten. Das zeigt eine neue Studie der CSS. Die Krankenversicherung hat die Veränderung der Kosten, die bei ihr in der Grundversicherung in den ersten neun Monaten angefallen sind, quantifiziert und aufgeschlüsselt. Dabei zeigt sich, dass während des Lockdowns im Frühjahr die Kosten stark zurückgegangen sind.