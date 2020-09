Kredit für Bürgschaften in der Wohnraumförderung soll erneuert werden Mir einer Erneuerung des Rahmenkredit für Bürgschaften soll die Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger weitere sechs Jahre unterstützt werden. 02.09.2020, 11.49 Uhr

Wohnbaugenossenschaften sollen dank der Erneuerung des Kredits ihren Marktanteil mindestens halten können. (Symbolbild) Keystone

(dpo) 1,7 Milliarden Franken will der Bundesrat für Eventualverpflichtungen zugunsten des gemeinnützigen Wohnungsbaus sprechen. Dieser Kredit dient vor allem der Verbürgung von Anleihen der Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger (EGW), wie es in einer Mitteilung vom Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) am Mittwoch heisst.