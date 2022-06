Wegen Corona: Viele Schweizer legen sich einen Notvorrat zu

Krise Wegen Corona: Viele Schweizerinnen und Schweizer legen sich einen Notvorrat zu Die Schweizer wollen für den Notfall gerüstet sein. Wegen der Pandemie hat sich beinahe jeder und jede Fünfte einen Notvorrat zugelegt. Michael Graber 13.06.2022, 13.39 Uhr

Guter Rat: Notvorrat. Auch wenn der durchaus etwas abwechslungsreicher ausfallen könnte, als auf diesem Bild. Keystone

Büchsenravioli, Zwieback, Wasser. Der Notvorrat boomt. 54 Prozent aller Schweizerinnen und Schweizer geben an, dass sie über eine solchen verfügen. Das zeigt der repräsentative Monitor Ernährung und Bewegung 2022 des Forschungsinstituts gfs.bern, der am Montag publiziert wurde. Und der Anteil jener Personen, die sich für Krisenzeiten rüsten, ist deutlich gestiegen. Rund ein Drittel aller Haushalte mit Notvorrat gaben an, dass sie diesen seit der Coronapandemie horten.

Umgerechnet sind dies rund 17 Prozent, die sich unter dem Eindruck der Pandemie einen entsprechenden Vorrat angelegt haben. Das entspricht aufgerundet jeder fünften Schweizerin und jedem fünftem Schweizer, der oder die nun neu über Notvorrat verfügt. Die Bilder von Hamsterkäufen gerade zu Beginn der Pandemie sind wohl vielen Konsumentinnen und Konsumenten im Gedächtnis geblieben. Gerade bei den Jüngeren hat Corona zu einem Umdenken geführt: Bei der älteren Generation sind die Vorräte meist schon seit längerem in der Kammer gebunkert.

Bei Jüngeren wird nicht so gebunkert

Gleichzeitig ist der Anteil bei Personen unter 40 Jahren immer noch deutlich tiefer. Bei der Generation Z (Jahrgang zwischen 1995 und 2009) sind es gerade einmal 19 Prozent, die daheim Lebensmittel und Dinge für den täglichen Gebrauch für den Krisenfall horten. Dagegen steht bei rund 74 Prozent aller Frauen und Männer aus der Kriegsgeneration ein Notvorrat daheim. Deutlich geringer als Corona fällt der Einfluss des Kriegs in der Ukraine aus: Nur wenige haben ihr Lager in der Vorratskammer aufgestockt. Allerdings: Die Umfrage wurde im März durchgeführt. Damals war der Krieg gerade erst ausgebrochen.

Das empfehlen Bund und Kantone Auf «Alertswiss» gibt der Bund einen Überblick, was in einen Notvorrat daheim gehört: «Zum Notvorrat gehören in erster Linie Lebensmittel für rund eine Woche und 9 Liter Wasser pro Person (ein Sixpack). Nicht zu vergessen sind auch Radio, Taschenlampe (mit Ersatzbatterien) und individuell benötigte Artikel», heisst es auf der Internetseite. Dazu solle dieser «lagerfähige, alltägliche Lebensmittel» enthalten. Aber auch solche, «die man ohne Kochen geniessen kann (Schokolade, Zwieback, Schachtelkäse)».

Gesteigerte Aktualität hat durch den Krieg auch die Frage nach der Unabhängigkeit von Lebensmittelimporten bekommen. 78 Prozent aller Befragten wünschen sich diesbezüglich eine «unabhängige Schweiz», wie es in der Mitteilung heisst. 70 Prozent sind dafür auch bereit höhere Kosten in Kauf zu nehmen. Auch hier zeigt sich ein grosser Generationengraben: «Je älter die Generation, desto grösser das Sicherheitsbedürfnis, desto niedriger die Preissensitivität und desto stärker das Bewusstsein für den Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und Ernährung», so die Studie.

Nur wenige fahren regelmässig ins Ausland

Erfreulich tief ist dagegen die Zahl von regelmässigen Einkaufstouristen: Nur gerade vier Prozent aller Schweizerinnen und Schweizer fahren oft über die Grenzen zum Einkaufen. Wer nahe der Grenze wohne und über ein tiefes Einkommen verfüge, der gehe «aus nachvollziehbaren Gründen eher», wie es in der Mitteilung heisst. Nur rund ein Drittel aller Stimmberechtigen finden dagegen, dass die Regeln die Einfuhr von Waren verschärft werden sollten.

Eingriffe wie eine Preiserhöhung für zucker-, fett- und salzhaltige Lebensmittel oder das generelle Verbot vermeintlich ungesunder Lebensmittel seien «ebenfalls nicht mehrheitsfähig». Allerdings beobachten die Demoskopen «eine Verschiebung hin zu einer grösseren Akzeptanz staatlicher Massnahmen». Aufgrund der bestehenden Krisen dürfte «sich diese Verschiebung fortsetzen», so gfs.bern. Für die Umfrage wurden rund 1000 stimmberechtigten Schweizerinnen und Schweizern befragt.