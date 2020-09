Kühne+Nagel erweitert Netzwerk für den Transport von Impfstoffen Das Schweizer Logistikunternehmen Kühne+Nagel eröffnet zwei neue Anlagen für den sicheren Transport von Impfstoffen und weiteren Pharma-Produkten. 10.09.2020, 08.44 Uhr

Mit sogenannten «Cool Dollies» wird der gekühlte Transport zwischen Lager und Flugzeug sichergestellt. HO

(agl) Die neu eröffneten Pharma-Luftfrachthubs stehen in Brüssel und Johannesburg und sollen einen schnellen Warenumschlag gewährleisten, wie Kühne+Nagel am Donnerstag mitteilt. «Das Handling von Pharmazeutika wird immer anspruchsvoller, mit entsprechenden Anforderungen an die Lager- und Transportbedingungen», wird Geschäftsleitungsmitglied Yngve Ruud zitiert.