Lafarge Holcim startet Corona-Aktionsplan und erwartet Einbussen im zweiten Quartal Der Schweizer Zement-Konzern Lafarge Holcim trifft infolge des Coronavirus Massnahmen. Fixkosten und Investitionen sollen deutlich gesenkt werden. 27.03.2020, 07.11 Uhr

Der Schweizer Zement-Konzern Lafarge Holcim spürt die Auswirkungen des Coronavirus in allen Märkten.







Severin Bigler / WIR

(agl) Obwohl der Bausektor generell widerstandsfähiger sei als andere Sektoren, spüre Lafarge Holcim aktuell Störungen in verschiedenen Ländern, schreibt das Baustoff-Unternehmen in einer Mitteilung vom Freitag. Während sich der Bausektor in China bereits wieder erhole, seien die Aussichten in den übrigen Märkten getrübt. «Lafarge Holcim erwartet für das zweite Quartal einen bedeutend negativen Effekt auf das Geschäft», heisst es in der Medienmitteilung.