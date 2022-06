Demonstration in Genf: Bauern kämpfen gegen Freihandel

Landwirtschaft Gegen Freihandel: Bäuerinnen und Bauern demonstrieren in Genf Die Welthandelsorganisation (WTO) soll die Finger lassen von der Landwirtschaft. Das fordern Demonstrierende um die Gewerkschaft Uniterre vor Beginn der WTO-Ministerkonferenz in Genf. 11.06.2022, 17.04 Uhr

Bäuerinnen und Bauern demonstrieren in Genf gegen Freihandel und für einen Zollschutz einheimischer Produkte. Keystone

«Raus mit der Welthandelsorganisation»: Unter diesem Motto gingen am Samstagnachmittag in Genf Bäuerinnen und Bauern auf die Strasse. Sie demonstrierten anlässlich der Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation (WTO), die vom 12. bis 15 Juni in Genf stattfindet, gegen den Freihandel. Dieser gefährde die Ernährungssicherheit und Ernährungssouveränität, wie die bäuerliche Gewerkschaft Uniterre in einer Mitteilung schreibt.