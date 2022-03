Lebensmittel Auch Coop-Tochter Transgourmet zieht sich aus Russland zurück Transgourmet schliesst sich anderen Firmen an und zieht sich vollständig aus seinen Geschäftstätigkeiten in Russland zurück. Die Coop-Tochter beliefert unter anderem Hotels und Restaurants. 25.03.2022, 12.53 Uhr

Coop-Tochter Transgourmet will sich nun doch aus seinen Russland-Geschäften zurückziehen. (Archiv) Keystone

Coop macht eine Kehrtwende und zieht sich ebenfalls aus seinen Geschäften in Russland zurück. Der Detailhändler ist in Russland mit seiner Grosshandelstochter Transgourmet tätig, welche Hotels und Restaurants beliefert. Noch vor zwei Wochen liess eine Sprecherin verlauten, dass Coop an seiner Geschäftstätigkeit in Russland festhalte. Jedoch sei eine Taskforce einberufen worden, welche gegebenenfalls Massnahmen umsetze.

Nun gab die Coop-Tochter am Freitag den vollständigen Rückzug aus den Geschäftstätigkeiten in Russland bekannt. «Die Geschäftsaktivitäten von Selgros und Global Foods werden im Rahmen eines Management Buyouts vor Ort weitergeführt», heisst es in einer Stellungnahme. Damit könne den betroffenen Mitarbeitenden vor Ort eine Perspektive gegeben werden. Diese Schritte stünden aber unter Vorbehalt der russischen Kartellbehörden, so Transgourmet weiter. Der Grosshändler betreibt in Russland unter dem Namen Selgros rund 20 Cash & Carry-Märkte, Global Foods wurde 2017 übernommen.

Coop schliesst sich somit Nestlé an, nachdem die Kritik an dessen Russland-Geschäften immer lauter wurde. Der Waadtländer Nahrungsmittelkonzern stellt in Russland nur noch Grundnahrungsmitteln wie Babynahrung und medizinische Ernährung bereit. (dpo)