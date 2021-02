Lebensmittel Lidl Schweiz kennzeichnet Fleisch mit Tierwohlrating Der Detailhändler Lidl Schweiz bringt auf seinen Fleischverpackungen künftig ein Tierwohlrating an. Dabei spannt er mit dem Schweizer Tierschutz STS zusammen. 11.02.2021, 15.13 Uhr

Das Rating bewertet die Fleischprodukte auf einer Skala von A bis D. Lidl Schweiz

(dpo) Die Kennzeichnung auf den Fleischprodukten ist in vier Stufen unterteilt und bewertet diese bezüglich Lebens- und Haltungsbedingungen der Tiere. Damit will Lidl Schweiz seinen Kundinnen und Kunden eine einfache und schnelle Orientierung bieten, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.