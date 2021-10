Lebensmittel Nestlé-Chef träumt von Smartwatch, die Ernährungstipps gibt Personalisierte Ernährung wird laut Nestlé-Chef Mark Schneider immer mehr zum Trend. In Zukunft könnte eine Smartwatch durch die Haut ablesen, welche Nährstoffe die Menschen gerade brauchen. 18.10.2021, 07.10 Uhr

Die Smartwatch stellt den Speiseplan zusammen: So zumindest der Traum von Nestlé-Chef Mark Schneider. (Symbolbild) Keystone

Der personalisierte Speiseplan: Das ist laut Nestlé-Chef Mark Schneider einer der grossen Trends in der Lebensmittelbranche, wie er in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen sagt. «Was für mich gesund ist, kann für Sie gesundheitlich bedenklich sein», so Schneider. Während es heute Bluttests zur Bestimmung der persönlichen Bedürfnisse braucht, hat er eine andere Vision: «Wenn ich mal träumen darf: Irgendwann wird Ihre Smartwatch das durch die Haut ablesen können.»