Ragusa-Chef warnt: Schoggi-Produzenten verwässern Swiss made

Lebensmittel Ragusa-Chef warnt: Grosse Schoggi-Produzenten verwässern «Swiss made» In der Schweiz wird immer mehr ausländische Schokolade konsumiert. Für Ragusa-Chef Daniel Bloch ist das keine gute Entwicklung: Schweizer Schoggi wird zu teuer. Das Problem ist aber auch hausgemacht. 17.04.2022, 11.07 Uhr

Daniel Bloch vor seiner Schoggifabrik im bernjurassischen Courtelary. Keystone

Der Trend ist klar: Auch im Mutterland der Schokolade wird häufiger auf ausländische Ware zurückgegriffen. In der Schweiz hat sich der Importanteil konsumierter Schoggi in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Letztes Jahr betrug er 42 Prozent. Ein Grund dafür: Einige Schweizer Marken stellen einen grossen Teil ihrer Schokolade unterdessen im Ausland her. Prominentes Beispiel ist der berühmte Goldhase, den Lindt in Deutschland herstellt.