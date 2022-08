Novartis bestätigt Todesfälle von Kindern durch Zolgensma

Leberversagen Novartis bestätigt Todesfälle von Kindern durch Medikament gegen Muskelschwund In Russland und Kasachstan sind bei der Therapie mit einem millionenteuren Novartis-Medikament zwei Todesfälle aufgetreten. Der Konzern bestätigt den Zusammenhang. 12.08.2022, 12.55 Uhr

Die Gentherapie Zolgensma von Novartis gilt als teuerstes Medikament der Welt. Keystone

Akutes Leberversagen sei eine bekannte Nebenwirkung von Zolgensma, sagte Novartis-Sprecher Satoshi Sugimoto am Freitag auf Anfrage von CH Media. Er bestätigte Berichte anderer Medienportale, wonach in Russland und Kasachstan zwei Kinder an den Nebenwirkungen des Medikaments gestorben sind. Es handelt sich laut Novartis um die ersten tödlichen Fälle im Zusammenhang mit Zolgensma.