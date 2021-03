Lesen Deutschschweizer Buchmarkt verzeichnet trotz Corona stabile Umsätze Der Deutschschweizer Buchmarkt verzeichnete im Jahr 2020 stabile Umsätze, nach einer starken Aufholjagd in der zweiten Jahreshälfte. Der Bereich Ratgeber legte zu, das Genre Reisen brach ein. 03.03.2021, 15.30 Uhr

Reisebücher waren 2020 nicht gefragt. Umso mehr aber Ratgeber. Donato Caspari

(swe) Im Krisenjahr 2020 konnten die Umsätze des Deutschschweizer Buchmarktes gegenüber dem Vorjahr gehalten werden, heisst es in einer Mitteilung des Marktforschungsinstituts GfK vom Mittwoch. Dieses hat die Zahlen im Auftrag des Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verbands (SBVV) ermittelt. Bemerkenswert sei die starke Umsatzentwicklung nach dem ersten Lockdown von Mitte März bis Anfang Mai. In dieser Zeit betrugen die Verluste 28,2 Prozent. In der zweiten Jahreshälfte wurden dann aber deutliche Zugewinne verzeichnet, heisst es weiter.