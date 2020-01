Lindt & Sprüngli wächst erneut schneller als der Schoggimarkt Der Schokoladenhersteller steigert 2019 seinen Umsatz um 4,5 Prozent auf 4,51 Milliarden Franken. Besonders in den «Europa», «Nordamerika» und dem «Rest der Welt» sind die Schweizer Schoggi-Kreationen gefragt. 14.01.2020, 07.56 Uhr

Seit 2010 werden weltweit jährlich über 100 Millionen Stück des Goldhasen von Lindt & Sprüngli verkauft. Bild: Melanie Duchene/Keystone

(dpo) Nach dem erfolgreichen Geschäftsjahr 2018 vermeldet Lindt & Sprüngli auch für das letzte Jahr einen weiteren Umsatzwachstum. Wie der Schweizer Schokoladenhersteller mit Sitz in Kilchberg am Zürichsee am Dienstag mitteilt, ist der Umsatz um 4,5% auf 4,51 Milliarden Franken gestiegen. 2018 betrug der Umsatz 4,31 Milliarden.