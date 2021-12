Logiernächte Tourismus: Sommersaison 2021 brachte die ausländischen Gäste zurück Von Mai bis Oktober verzeichnete die Schweizer Hotellerie 4,7 Millionen Logiernächte mehr als im Vorjahr. Die ausländische Nachfrage stieg um fast 80 Prozent. 06.12.2021, 09.37 Uhr

Im Sommer zog es auch Touristinnen und Touristen aus dem Ausland wieder in die Schweiz. Keystone

Insgesamt verbuchte die Hotellerie im Sommerhalbjahr 2021 18,2 Millionen Logiernächte. Dies gab das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag bekannt. Dies entspricht gegenüber der Vorjahressaison einer Steigerung um 4,7 Millionen Logiernächte oder 34,5 Prozent. Besonders stark fiel der Anstieg bei den ausländischen Gästen aus, die 2020 wegen der Pandemie zum grossen Teil ausgeblieben waren. 5,6 Millionen Logiernächte entfielen im Sommer 2021 allein auf ausländische Gäste, dies bedeutet ein Plus von 2,5 Millionen oder rund 80 Prozent.

Bei den inländischen Gästen stieg die Nachfrage laut BFS um 2,2 Millionen oder 21,3 Prozent auf 12,7 Millionen Logiernächte. Am stärksten war der Anstieg im Mai, nach dem Wegfall der damals geltenden Coronamassnahmen, gewesen. Auch in den Monaten Juli bis Oktober sei eine steigende Nachfrage zu beobachten gewesen, heisst es in der Mitteilung des BFS.

Stand von 2019 wurde nicht erreicht

Vom Vorkrisenniveau ist die Branche allerdings noch weit entfernt: Verglichen mit der Sommersaison 2019 lagen die Logiernächte in diesem Sommer um 19,5 Prozent tiefer. Besonders ausgeprägt ist dies bei der ausländischen Nachfrage: Auch wenn diese gegenüber 2020 stark angestiegen ist, lag sie 56,6 Prozent unter dem Vorkrisenniveau 2019.

Bei Gästen aus Asien wurden rund 14,6 Prozent des Vorkrisenniveaus erreicht, bei solchen aus Amerika 26 Prozent und bei der europäischen Kundschaft 67,5 Prozent. Verglichen mit dem Sommer 2020 ist das aber immer noch eine beträchtliche Zunahme: Bei den asiatischen Gästen haben sich die Zahlen versechsfacht, bei den amerikanischen verfünffacht.

Starke Zunahmen geben über Vorjahr verbuchten die städtischen Regionen Basel, Zürich und Genf. Dort war die Hotellerie 2020 wegen abgesagter Events und Geschäftsreisen fast vollständig zum Erliegen gekommen. Das Vorkrisenniveau hat die städtische Hotellerie aber noch nicht erreicht. Profiteure der Krise sind die Regionen Tessin, Jura-Drei-Seen-Land und Graubünden. Im Südkanton stieg die Anzahl Logiernächte gegenüber Vorkrisenniveau um 27 Prozent, an Bieler-, Murten- und Neuenburgersee um 16,6 Prozent und in Graubünden um 13,5 Prozent. Einen leichten Anstieg verzeichnete mit 7,6 Prozent auch die Ostschweiz. (wap)