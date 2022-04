Kühne+Nagel setzt Höhenflug im ersten Quartal fort

Logistik Kühne+Nagel steigert Umsatz im ersten Quartal auf über 10 Milliarden Franken Das Logistikunternehmen Kühne+Nagel setzt seinen Höhenflug fort. Im ersten Quartal 2022 resultierte ein Betriebsergebnis von 1,1 Milliarden Franken. 26.04.2022, 06.53 Uhr

Der Hauptsitz von Kühne+Nagel ist in Schindellegi (SZ). Keystone

Wegen des Ukrainekriegs sei die Unsicherheit in dem ohnehin schon angespannten Marktumfeld noch grösser geworden, schreibt das Unternehmen am Dienstag in einer Mitteilung. Die Schwierigkeiten vermochten den Höhenflug des Logistikriesens aber nicht zu stoppen.