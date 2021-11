Logistik Stefan Paul löst Detlef Trefzger als Chef von Kühne + Nagel ab Wechsel an der Spitze: Stefan Paul wird ab 1. August 2022 neuer Chef der Kühne + Nagel International AG. Der bisherige CEO, Detlef Trefzger, wechselt in den Verwaltungsrat. Aktualisiert 23.11.2021, 06.59 Uhr

Stefan Paul wird im August 2022 neuer CEO von Kühne + Nagel. zvg

Der Verwaltungsrat habe am Dienstag den Wechsel in der Führung des Unternehmens eingeleitet, teilte Kühne + Nagel mit. Das international tätige Logistik- und Gütertransportunternehmen mit Sitz in Schindellegi SZ steht seit August 2013 unter der Führung von Detlef Trefzger, der seine Tätigkeit aus «verständlichen, privaten Gründen» beende. Er soll in den Verwaltungsrat berufen werden.