Lohnentwicklung Schweizer Angestellte haben weniger Geld im Portemonnaie Die Inflation macht sich auf dem Lohnkonto der Schweizer Arbeitnehmenden bemerkbar: Angepasst an die Teuerung verringerte sich die Kaufkraft der Löhne um 0,8 Prozent. Es ist seit 1942 erst der 15. Rückgang. 01.06.2022, 09.44 Uhr

Die Schweizer Arbeitnehmenden haben im vergangenen Jahr weniger verdient. (Symbolbild) Keystone

Der Nominallohnindex sank im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr um durchschnittlich 0,2 Prozent auf 99,8 Punkte. Die Nominallöhne – also das tatsächliche monatliche Bruttoeinkommen – entwickelten sich dabei sehr unterschiedlich: Im Industriesektor sanken sie um durchschnittlich 0,5 Prozent – und damit stärker als in der Schweizer Gesamtwirtschaft. Im tertiären Sektor (Dienstleistung) beträgt der Rückgang dagegen lediglich 0,1 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch mitteilte.

Zu den grössten Verlierern gehört bei der Industrie etwa der Wirtschaftszweig «Kokerei und Mineralölverarbeitung, Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen» mit einem Minus von 3,1 Prozent. Im Baugewerbe veränderten sich die Nominallöhne dagegen nicht. Im Tertiärsektor hat der Bereich «Kunst, Unterhaltung und Erholung» aufgrund der Coronapandemie mit -3,3 Prozent am meisten eingebüsst.

Steigende Öl- und Mietpreise sind schuld

Passt man die Nominallöhne an die Teuerung von 0,6 Prozent an, dann verringerte sich die Kaufkraft der Löhne um 0,8 Prozent. Als Grund für die Teuerung nennt das BFS die höheren Öl- und Mietpreise, die das Preisniveau Ende 2021 ansteigen liessen.

Damit hat die Kaufkraft der Löhne seit der Einführung des schweizerischen Lohnindexes im Jahr 1942 gemäss BFS erst zum 15. Mal abgenommen. 2019 und 2019 nahm sie noch um 0,5 respektive 1,5 Prozent zu. Allerdings ist der Rückgang der realen Löhne nicht in allen Branchen gleich ausgeprägt: Im sekundären Sektor betrug er -1,1 Prozent, im tertiären Sektor -0,7 Prozent. Zudem sind die Reallöhne in drei Wirtschaftsbereichen gestiegen – etwa in der öffentlichen Verwaltung.

Frauen holen langsam auf

Unterschiede zeigen sich auch zwischen den Geschlechtern: Während die Löhne nominal in der Gesamtwirtschaft bei Männern um 0,7 Prozent sanken, nahmen sie bei Frauen um 0,6 Prozent zu. Die Frauen profitierten dabei vor allem in den Wirtschaftszweigen «öffentliche Verwaltung» und «Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen».

Laut BFS verringere sich durch diese unterschiedliche Entwicklung die durchschnittliche Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen allmählich. (abi)