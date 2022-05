Lohndumping bei Bergbahnen: Wallis ergreift Massnahmen

Lohnkontrollen «Nicht tolerierbar»: Kanton Wallis bekämpft Lohndumping bei Bergbahnen Ein Drittel der Löhne bei den Walliser Bergbahnen liegt unter dem Mindestlohn. Das zeigen Lohnkontrollen im Auftrag des Kantons. Nun wird der Kanton aktiv. 11.05.2022, 15.28 Uhr

Lohndumping in der Bergidylle: Über ein Drittel der Bergbahn-Angestellten im Wallis ist unterbezahlt. Keystone

39 von 53 Walliser Bergbahnunternehmen zahlen zumindest manchen Angestellten Dumpinglöhne. Mehr als ein Drittel, nämlich 36 Prozent der in der Branche bezahlten Löhne liegen unter dem Mindestlohn, der im Normalarbeitsvertrag vorgesehen ist. Das schreibt die Kanzlei des Walliser Staatsrats am Mittwoch in einer Mitteilung.