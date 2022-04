Teuerung: Gewerkschaften für Lohnerhöhung wegen Kaufkraftverlust

Teuerung 3000 Franken weniger pro Familie: Wegen teurem Benzin, Heizöl und Prämien fordern Gewerkschaften mehr Lohn Teures Benzin und Heizöl und die steigenden Krankenkassenprämien schmälern das Budget. Der Gewerkschaftsbund will Gegensteuer geben. Florence Vuichard, Niklaus Vontobel 20.04.2022, 10.30 Uhr

Teures Benzin: Gewerkschaftsbund-Präsident Pierre-Yves Maillard will darum höhere Löhne für alle Bilder: Keystone

Gewerkschaftsboss Pierre-Yves Maillard sprach von einem «Schock, wie wir ihn lange nicht erlebt haben». Ein Schock fürs Portemonnaie von «Normalverdienenden», die wegen Inflation und steigenden Krankenkassenprämien «empfindliche reale Lohneinbussen» erleiden würden.

In Zahlen sind das gemäss dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) mehr als 3000 Franken für eine Familie mit Kindern, wie SGB-Chefökonom Daniel Lampart am Mittwoch vorrechnete.

Bei einer für 2022 erwarteten Teuerung von 2 Prozent hätten Berufstätige mit einem mittleren Lohn real 1600 Franken weniger Einkommen pro Jahr, hält Lampart fest. Für Paare mit Kindern, bei denen beide berufstätig seien, betrage die Einbusse gar 2200 Franken. Lampart sagt:

«Die Rückkehr der Teuerung nach mehr als zehn Jahren führt zu einer völlig neuen Ausgangslage.»

Der Gewerkschaftsbund addiert zum inflationsbedingten Real- Einkommenseinbusse einen doch eher hoch bemessenen Prämienschub von 10 Prozent bei den Krankenkassen hinzu. Für eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern führt das laut Lampart zu Zusatzkosten von rund 1100 Franken. Für die Gewerkschaften gibt es nur ein probates Gegenmittel: Generelle Lohnerhöhungen, welche den Teuerungsausgleich übersteigen.

Die Inflation ist tatsächlich zurück in der Schweiz. Um 2,4 Prozent höher war das allgemeine Preisniveau im März 2022 als noch im Vorjahresmonat, wie es im Landesindex für Konsumentenpreise heisst. Damit markieren die neuen Zahlen den höchsten Preisanstieg in der Schweiz seit über 13 Jahren. Teurer als vor einem Jahr ist vor allem Energie: Gas gleich um 38,5 Prozent, Heizöl gar um 54,6 Prozent. Autofahrer müssen mehr für Benzin zahlen, und zwar gleich 24,1 Prozent. All diese Preisanstiege sind teils eine Folge des Ukraine-Kriegs: Russland ist ein wichtiger Exporteur von Gas und Erdöl.

Aussichten für die kommende Lohnrunde nicht schlecht

Kommt es tatsächlich dauerhfaft zu einem grossem Verlust an Kaufkraft? Das hängt auch vom Ergebnis der diesjährigen Lohnverhandlungen ab, auf welche der Gewerkschaftsbund ja mit seinen Forderungen abzielt. Gemäss einer Umfrage der KOF Konjunkturforschungsstelle sieht es für den kommenden Lohnherbst gar nicht einmal schlecht aus. Demnach erwarten die Unternehmen ein durchschnittliches Lohnwachstum von 1,7 Prozent. Damit würden die Löhne also im Jahr 2023 um eben diese 1,7 Prozent steigen. Damit würde die Kaufkraft wieder steigen - und die Verluste aus dem Jahr 2022 wären ausgeglichen.

Hinter diesem landesweiten Durchschnitt stehen jedoch grosse Unterschiede. Immerhin 7 Prozent der Unternehmen rechnen mit einem Lohnwachstum von 5 Prozent für das Jahr 2023. Und 41 Prozent erwarten 2 Prozent oder mehr. Hingegen wird von knapp 20 Prozent der Firmen eine Nullrunde erwartet. Mitarbeitenden dieser Unternehmen würde also der Kaufkraftverlust durch die Inflation nicht ausgeglichen.

