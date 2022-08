Unia kritisiert: Lohnungleicheit ist 2021 nochmals angestiegen

Lohnschere Unia kritisiert: Lohnungleichheit ist 2021 nochmals angestiegen Die Lohnschere ist im vergangenen Jahr gemäss Unia weiter aufgegangen. Im Durchschnitt war der höchste Lohn 141 Mal höher als der tiefste Lohn. Nun pocht die Gewerkschaft auf generelle Lohnerhöhungen. Dario Pollice 12.08.2022, 12.50 Uhr

Den Arbeitnehmenden droht dieses Jahr ein Kaufkraftverlust. Lohnerhöhungen sind laut Unia deshalb angebracht. (Symbolbild) Keystone

Die Lohnungleichheit ist in der Schweiz im letzten Jahr erneut grösser geworden. Zu diesem Schluss gelangt die Gewerkschaft Unia in einer am Freitag publizierten Studie, in der sie die Löhne der 43 grössten Schweizer Konzerne untersucht hat. Demnach verdienten die Top-Kader mit den höchsten Löhnen im Durchschnitt 141 Mal mehr als die Arbeitnehmenden mit den tiefsten Löhnen. Zum Vergleich: 2020 waren die höchsten Löhne im Schnitt noch 136 Mal grösser als der tiefste Lohn.

Die grösste Lohnungleichheit herrscht der Studie zufolge erneut beim Pharmaunternehmen Roche. Konkret erhielt CEO Severin Schwan 307 Mal mehr Lohn als ein Arbeitnehmender mit dem tiefst möglichen Lohn. Platz zwei und drei belegen die Grossbank UBS respektive der Computerzubehör-Hersteller Logitech.

In diesen zehn Schweizer Unternehmen herrscht gemäss Unia die grösste Lohnungleichheit. Angeführt wird die Liste von Roche, wo der Lohn von CEO Severin Schwan 307 Mal höher ist als der tiefst mögliche Lohn. Grafik: Unia

Die immer grösser werdende Lohnschere in der Schweiz führt Unia darauf zurück, dass die tiefen Löhne in den vergangenen Jahren stagnierten, während die Löhne der Top-Manager «übermässig» angestiegen seien. So haben die Reallöhne der untersten 10 Prozent zwischen 2016 und 2020 bloss um ein halbes Prozent zugenommen, wie es in der Studie heisst. Dagegen seien die Löhne der obersten 10 Prozent im selben Zeitraum um 4 Prozent gestiegen, die Löhne der Top-Manager gar um 12 Prozent.

Milliardenausschüttungen trotz Entlassungen

Weiter kritisiert die Gewerkschaft, dass die in der Studie untersuchten Unternehmen letztes Jahr 82 Milliarden Franken an ihr Aktionariat in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen ausgeschüttet hätten. Gleichzeitig haben jedoch einige dieser Konzerne Entlassungen angekündigt. Novartis hat etwa jüngst mitgeteilt, 1400 Stellen in der Schweiz streichen zu wollen. Auch die UBS kündigte letztes Jahr an, im Rahmen eines Sparprogrammes hierzulande 700 Jobs abzubauen.

Aus Sicht der Gewerkschaft ist klar: Angesichts der sich weiter öffnenden Lohnschere sind «substanzielle generelle Lohnerhöhungen» notwendig. Diese seien um so dringender, da die Arbeitnehmenden aufgrund der Inflation und den höheren Krankenkassenprämien in diesem Jahr mit Kaufkraftverlusten rechnen müssten.

Generelle Lohnerhöhungen sind laut Unia zudem angebracht, weil die grössten Schweizer Konzerne von der starken wirtschaftlichen Erholung nach der Coronakrise profitiert haben. Die Unternehmen stünden nun in der Pflicht, «ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung nachzukommen – nicht bloss ihrer Verantwortung gegenüber dem Aktionariat», schreibt die Unia.