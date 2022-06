Arbeitsbedingungen Tausende Bauarbeiter gehen in Zürich auf die Strasse Ende Jahr läuft der Landesmantelvertrag im Bau aus. Für die Zeit danach verlangen die Bauarbeiter mehr Schutz und einen «Ende des Stundenklaus». Am Samstag haben sie ihre Forderungen auf Zürichs Strassen getragen. Reto Wattenhofer 25.06.2022, 12.41 Uhr

Die Gewerkschaften Syna und Unia – im Bild eine Demo 2015 in Zürich – fordern ab nächstem Jahr weitere Verbesserungen. Keystone

Vor über vier Jahren sind die Bauarbeiter letztmals zu Tausenden auf die Strasse gegangen. Schliesslich fanden sich Gewerkschaften und Baumeister doch noch. Einmal mehr zeigt sich jedoch: Nach der Verhandlung ist vor Verhandlung. Dieses Jahr haben neue Gespräche begonnen über den Landesmantelvertrag im Bauhauptgewerbe. Dieser legt minimale Arbeitsbedingungen für die rund 80’000 Bauarbeiter in der Schweiz fest.

Nach einer Abstimmung bei ihren Mitgliedern verlangen Unia und Syna ab 2023 Verbesserungen beim Schutz der Mitarbeitenden sowie ein «Ende des Stundenklaus» bei Reisezeit und Schlechtwetter. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, sind am Samstag Tausende Bauarbeiter in Zürich auf die Strasse gegangen. Sie sind verärgert, dass der Baumeisterverband ihren Forderungen keine Beachtung schenkt, wie die Unia in einer Mitteilung schreibt.

Stattdessen verlangten die Baumeister «eine völlige Deregulierung der Arbeitszeiten nach eigenem Gusto», kritisiert die Gewerkschaft. «Die Folge wäre ein Arbeitszeitdiktat der Chefs, das die Gesundheit mit noch längeren Arbeitstagen weiter angreift und eine zunehmende Unvereinbarkeit von Berufs- und Privatleben.» Aus Sicht der Unia würde das den Fachkräftemangel auf dem Bau weiter verschärfen.

Demo aus Marketinggründen

Für Baumeister-Präsident Gian-Luca Lardi ist das Vorgehen «ziemlich bezeichnend». Bereits vor Verhandlungsbeginn hätten die Gewerkschaften das Datum für eine Demonstration bekannt gegeben, sagte er in einem am Samstag erschienenen Interview mit dem «Blick». «Gerade in der Baubranche gibt es Gewerkschaften, die losgelöst vom tatsächlichen Verhandlungsverlauf aus Marketinggründen Demonstrationen organisieren.»

Laut Lardi laufen die Gespräche zwischen den Sozialpartnern «konstruktiv und in einem entspannten Rahmen ab». Er zeigte sich auch offen, über Lohnerhöhungen zu reden. Es sei aber immer «eine Frage des Gebens und Nehmens».

Melissa Schumacher / CH Media Video Unit