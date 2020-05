Coronaimpfstoff: Lonza spannt mit Hersteller aus den USA zusammen Der Basler Pharmakonzern Lonza will sich an der Produktion eines Impfstoffes gegen das Coronavirus beteiligen. Das Rezept soll die US-Firma Moderna liefern – und zwar schon bald. 01.05.2020, 08.29 Uhr

Der Hauptsitz von Lonza befindet sich in Basel. Keystone

(gb.) Die künftige Zusammenarbeit gaben Lonza und Moderna am Freitag in einer Mitteilung bekannt. Die beiden Pharmafirmen wollen zusammen bis zu einer Milliarde Impfdosen pro Jahr herstellen können. Dafür würden gemäss der Mitteilung dereinst auch die Produktionsstätten von Lonza in Basel genutzt.