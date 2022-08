Luftfahrt 67 Millionen: Swiss fliegt im ersten Halbjahr in die Gewinnzone Nachdem die Swiss zuletzt ihren Verlust verringern konnte, fliegt sie nun in die schwarzen Zahlen: Die Fluggesellschaft erzielte in den ersten sechs Monaten einen Gewinn von 67 Millionen Franken. 04.08.2022, 07.21 Uhr

Die Swiss fliegt aus der Verlustzone. Keystone

Die Swiss gewinnt weiter an Höhe. In den ersten sechs Monaten des Jahres konnte die Fluggesellschaft ihr operatives Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessern – und verliess die Verlustzone damit früher als geplant, wie sie am Donnerstag mitteilte. Das Ergebnis lag mit 67 Millionen rund 465 Millionen Franken über dem Vorjahr und die operativen Erträge stiegen um 179,7 Prozent auf 1,8 Milliarden Franken. Allein im zweiten Quartal haben sich die operativen Erträge mit 1,1 Milliarden mehr als verdreifacht und das Ergebnis wuchs auf 114,4 Millionen.