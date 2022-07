Swiss will den «Krisen-GAV» früher auslaufen lassen

Luftfahrt Nach Kritik will Swiss den Krisen-GAV früher auslaufen lassen – Gewerkschaften behalten Klage weiter vor Die Fluggesellschaft Swiss will die pandemiebedingten Krisenmassnahmen bereits Ende 2022 abbauen. Damit würde der Krisen-Gesamtarbeitsvertrag ein Jahr früher als vorgesehen auslaufen. Nachdem die Gewerkschaften zuvor Kritik übten, prüfen sie nun, ob und wie dieser Schritt ihre geplante Klage beeinflussen wird. Dario Pollice 01.07.2022, 14.46 Uhr

Der mit den Sozialpartnern vereinbarte «Krisen-GAV» der Swiss soll nun doch früher auslaufen. (Symbolbild) Keystone

Die Coronapandemie hat die gesamte Luftfahrtbranche arg in Mitleidenschaft gezogen. Auch die Swiss litt stark unter den finanziellen Folgen der Krise. Um diese abzumildern, hat sich die Swiss ein Kostensparprogramm auferlegt. Nach zähen Verhandlungen vereinbarte sie mit der Bodenpersonalgewerkschaft SEV-GATA einen Krisen-Gesamtarbeitsvertrag (GAV). Dieser sieht eine Kürzung des 13. Monatslohns um einen Drittel bis spätestens Ende 2023 vor. Der Vertrag sollte erst nach dem Ende der gesetzlich möglichen Kurzarbeit in Kraft treten.

Doch die Swiss hat den Krisen-GAV bereits Anfang März aktiviert. Dies, obwohl Kurzarbeit laut SEV-GATA bis Ende Juni möglich gewesen wäre. Nachdem die Gewerkschaft mit dem Gang vors Gericht gedroht hatte, teilt die Fluggesellschaft nun am Freitag mit, dass sie die Krisenmassnahmen «vorzeitig» ab dem 1. Januar 2023 «schrittweise abbauen» will. Die Einzelheiten für die Umsetzung würden in den nächsten Wochen mit den Sozialpartnern festgelegt.

Die Swiss begründet den Schritt mit der finanziellen Lage des Unternehmens, die sich «aufgrund der Restrukturierung stabilisiert» habe. Zwei Jahre Kurzarbeit, Krisenvereinbarungen, Restrukturierung und ein herausfordernder Flugbetrieb hätten allen Mitarbeitenden der Swiss «viel abverlangt», lässt sich CEO Dieter Vranckx zitieren. Vor diesem Hintergrund und angesichts der Erholung der Nachfrage halte es das Unternehmen für «richtig», die Krisenmassnahmen allmählich abzubauen.

Gewerkschaft prüft weitere Schritte

Philipp Hadorn, Präsident von SEV-GATA, hofft nun auf ein Umdenken beim Management der Swiss. «Offenbar reift bei der Leitung die Erkenntnis, dass es angesichts des herrschenden akuten Personalmangels wenig klug ist, dem in der Coronakrise arg gebeutelten Bodenpersonal einen Krisen-GAV aufzudrücken und so den Unmut beim Personal weiter anzustacheln», lässt er sich in der Stellungnahme der Gewerkschaft zitieren.

Die schlechten Werte von Umfragen zur Personalzufriedenheit sprechen aus Sicht der SEV-GATA eine «klare Sprache». Angesichts des aktuellen wirtschaftlichen Erfolgs der Swiss, der eine vorzeitige Rückzahlung der Coronakredite an den Bund ermöglicht haben, sei das Verständnis für «weitere Personalopfer sicher nicht gestiegen».

Ob die Gewerkschaft ihre Klage nun zurückzieht, lässt sie zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht durchblicken. Philipp Hadorn sagt diesbezüglich: «SEV-GATA wird prüfen, ob und wie dies unsere laufenden Vorbereitungen einer Klage gegen unzulässige Inkraftsetzung des Krisen-GAV beeinflussen wird.»

Jüngst machte die Bodenpersonalgewerkschaft von sich reden, als sie den Gesamtarbeitsvertrag mit Swissport per Ende Jahr kündigte. Weil die Flughafendienstleisterin am Krisen-GAV weiterhin festhalten wollte, drohte die Gewerkschaft mit Kampfmassnahmen, die von Protestaktionen bis zum Streik reichen.