Luftfahrt Restrukturierung wirkt: Swiss schreibt im dritten Quartal einen kleinen Gewinn Die Fluggesellschaft Swiss weist dank Kosteneinsparungen im dritten Quartal 2021 einen operativen Gewinn von 6,7 Millionen Franken aus. Für das Gesamtjahr sieht es aber weiterhin düster aus. 03.11.2021, 07.40 Uhr

Im dritten Quartal vermeldet die Swiss ein leicht positives Ergebnis. (Symbolbild) Keystone

Das dritte Quartal ist für die Swiss ein Lichtblick. Die Fluggesellschaft kann nach grossen Verlusten im ersten Halbjahr wieder einen leichten operativen Gewinn von 6,7 Millionen Franken verbuchen. Man habe von Juli bis September eine «signifikante Zunahme der Reisetätigkeit» festgestellt, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Das Angebot konnte auf 55 Prozent des Vorkrisenniveaus erhöht werden, was im Vergleich zum Vorjahresquartal zu einer Steigerung des Betriebsertrags um 91 Prozent auf rund 708 Millionen Franken führte.

«Es ist uns in den Sommermonaten gelungen, die erhöhte Kapazität abzusetzen und die Kosten weiter zu senken», lässt sich Swiss-Finanzchef Markus Binkert in der Mitteilung zitieren. Insgesamt steht die Swiss in den ersten drei Quartalen damit leicht besser da als noch im Vorjahr. Das Unternehmen meldet dennoch hohe Verluste von 391 Millionen Franken. Im gleichen Zeitraum 2020 betrug der Verlust 415 Millionen.

Swiss will Kredit vor Ablauf der Laufzeit zurückzahlen

Im vierten Quartal werde es saisonbedingt nicht möglich sein, an die positiven Zahlen des dritten Quartals anzuknüpfen, sagt Binkert weiter. Das Unternehmen rechne für das Gesamtjahr «mit einem beträchtlichen Verlust». Die Massnahmen des eingeleiteten Restrukturierungsprogramms zeigten jedoch Wirkung, heisst es in der Mitteilung weiter. «Aufgrund der niedrigeren Kostenbasis haben wir mehr Flexibilität bei der Ertragssteuerung und können so unser Angebot planmässig weiter hochfahren», lässt sich CEO Dieter Vranckx zitieren.

Zudem verbessere sich die Liquiditätssituation kontinuierlich. Die Swiss werde voraussichtlich nicht mehr als die Hälfte des Bankenkredits in Anspruch nehmen und den Kredit vor Ablauf der Laufzeit zurückzahlen, heisst es weiter. Angesichts der Belebung der Reisetätigkeit und der Öffnung der USA gehe man davon aus, dass das Angebot nächstes Jahr auf mindestens 70 Prozent des Vorkrisenniveaus hochgefahren werden könne.

Kürzlich hat die Swiss bekannt gegeben, ihre Flotte voraussichtlich um 15 Prozent gegenüber 2019 zu verkleinern. Insgesamt sollen als Folge der Coronakrise 550 Stellen abgebaut werden. So will die Swiss Kosten von rund 500 Millionen Franken einsparen. (agl)