Swiss spart über die nächsten Jahre im Schnitt 10 Prozent beim Kabinenpersonal ein Die Swiss und die Gewerkschaft des Kabinenpersonals finden eine Einigung bei Verhandlungen zu Sparmassnahmen. Nun müssen die Gewerkschaftsmitglieder über das Paket abstimmen. Aktualisiert 06.11.2020, 21.00 Uhr

Die Swiss setzt beim Kabinenpersonal den Rotstift an. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Die Fluggesellschaft Swiss steckt wegen Corona tief in der Krise. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres musste sie einen Rückgang des Betriebsertrags um 61,8 Prozent hinnehmen, während die Passagierzahlen um rund 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr eingebrochen sind. Um durch die Turbulenzen zu kommen, sollen bei Swiss unter anderem 1000 Stellen in den nächsten zwei Jahren abgebaut werden.