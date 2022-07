Luftverkehr Erholung hält an: Skyguide kontrolliert deutlich mehr Flüge Die Schweizer Flugsicherung Skyguide hat im ersten Halbjahr über 520'000 Flüge kontrolliert. Damit verkleinert sich die Lücke im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit weiter. 26.07.2022, 10.06 Uhr

Skyguide hatte im ersten Halbjahr wieder mehr Arbeit. (Archivbild) Keystone

Insgesamt kontrollierte Skyguide in den ersten sechs Monaten 522'006 Flüge nach Instrumentenflugregeln (IFR). Das ist gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 eine Zunahme von 156,7 Prozent, wie die Flugsicherung am Dienstag mitteilte. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2019 beträgt der Rückgang noch immer 17,3 Prozent. Dennoch erhole sich der Flugverkehr im Luftraum über der Schweiz und in den von Skyguide verwalteten delegierten Gebieten stetig – vor allem seit Beginn der Sommersaison.